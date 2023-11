Feuer bei SEK-Einsatz in Wohnung: Mehrere Verletzte

Mehr zum Thema

Unbekannter raubt 80-Jährigen auf dem Friedhof aus Ein Unbekannter soll einen 80-Jährigen in Bergheim auf einem Friedhof mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Der Senior habe an seinem Familiengrab im Rhein-Erft-Kreis auf seinem Rollator gesessen, als der Unbekannte plötzlich vor ihm stand und die Geldbörse verlangt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit der Geldbörse sei der etwa 20 Jahre alte Mann am Montag geflohen.