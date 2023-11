Feuer bei SEK-Einsatz in Kölner Wohnung: Ermittlungen

Mehr zum Thema

NRW-Minister rechnet bald mit Verfügung für Wolfsabschuss NRW-Umweltminister Oliver Krischer rechnet in Kürze mit der nötigen Allgemeinverfügung für einen Abschuss der Problemwölfin GW954f, im Volksmund Gloria genannt. Das sagte der Minister am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtages. Zuständig ist der Kreis Wesel, in dessen Gebiet das Wolfsrevier Schermbeck am Niederrhein fällt.