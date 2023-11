Feuer an Kita-Neubau in Bad Salzuflen: Ermittlungen

Nach einem Brand an einem Neubau einer Kindertagesstätte in Bad Salzuflen ermittelt der Staatsschutz der Bielefelder Polizei. An der Kita im Kreis Lippe haben die Ermittler einen Schriftzug mit Bezug zum Gaza-Krieg entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen an der Kita waren in der Nacht auf Dienstag um kurz nach Mitternacht auf einen geparkten Lastwagen übergeschlagen und hatten diesen beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Bereits im August hatte es an dem Gebäude gebrannt. Die Kripo hatte damals als Ursache Bauarbeiten an dem Rohbau ermittelt. Der Träger der Kita hat laut Polizei keinen Bezug zum jüdischen Glauben oder zum Staat Israel. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt immer dann, wenn Straftaten einen möglichen politischen Bezug haben.