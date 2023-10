Feuchter Sommer: Weniger Waldbrände

7. Oktober 2023 um 09:02 Uhr

Die jüngsten heißen Sommer haben Waldbrände begünstigt. In diesem Jahr war es dagegen oft nass in der warmen Jahreszeit. In den Wäldern hat das die Brandgefahr gemindert. Wald und Holz in NRW hat nun ein Spezialfahrzeug, das aus großer Entfernung löschen kann.