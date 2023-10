Feuchte Witterung hat jungen Bäumen geholfen

Für junge Bäume war das im Sommer teils feuchte Wetter nach Ansicht der Niedersächsischen Landesforsten hilfreich. Der Wald atmet durch, zumindest der jüngere, sagte Landesforsten-Präsident Klaus Merker dem Magazin Rundblick (Freitag). Dennoch seien die Bäume weiterhin geschwächt, erklärte Merker, der mit seinem Unternehmen den Niedersächsischen Landeswald betreut.

Die Trockenheit der vergangenen Jahre und die damit verbundene Ausbreitung des Borkenkäfers haben in Niedersachsen unter anderem im Harz zu einem immensen Baumsterben geführt. Das ist laut Experten nicht zuletzt dem Klimawandel zuzuschreiben. In den kommenden Jahren müssen in Niedersachsen Hunderte Millionen Bäume gepflanzt werden, wie Merker und der Präsident des Waldbesitzerverbandes Niedersachsen, Philip von Oldershausen, dem Rundblick sagten. Die Kosten dafür könnten in die Milliarden gehen.

Von Oldershausen forderte in dem Zusammenhang gegenüber dem Magazin mehr Möglichkeiten, um mit Waldflächen Geld zu verdienen. Dort, wo es aufgrund von Hochspannungsleitungen bereits Waldschneisen gebe oder sie bald entstehen würden, sollten etwa Solaranlagen zugelassen werden. Auch Windkraftanlagen im Wald seien ein Thema. Über eine Sonderabgabe könnten Betreiber solcher Anlagen die Schaffung von Ausgleichsflächen finanzieren, sagte er. Erneuerbare Energien müssten so schnell wie möglich ausgebaut werden. Wenn wir den Temperaturanstieg nicht aufhalten, wird uns jeder Wald verrecken - egal, was wir da anpflanzen.