Festtage der jüdischen Kultur in Magdeburg gestartet

Italiener nach mutmaßlichem Mord an Freundin gefasst Ein Italiener ist nach dem mutmaßlichen Mord an seiner Ex-Freundin in Deutschland gefasst worden. Der Verdächtige sei am späten Samstagabend nach einer Woche Flucht auf der Autobahn 9 in der Nähe von Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Halle an der Saale am Sonntag mit. Den Einsatzkräften war demnach ein liegengebliebenes unbeleuchtetes Fahrzeug gemeldet worden. Bei der Überprüfung der Identität des Fahrers stellte sich heraus, dass der 22-Jährige von den italienischen Behörden zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben war. Der junge Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Autos stoßen mit Wildschwein zusammen: 35.000 Euro Schaden Auf der Bundesstraße 100 südlich von Bitterfeld-Wolfen sind zwei Autos in ein Wildschwein gefahren, das über die Straße lief. Am Samstagabend fuhr bei Roitzsch zunächst ein 65 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto gegen das Tier, dann der entgegenkommende Wagen einer 54-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag in Köthen mitteilte. An den Autos entstand den Angaben zufolge ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Das Wildschwein rannte laut Polizei in einen Wald und wurde nicht mehr gefunden.