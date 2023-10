Festspielhaus Baden-Baden betont Tanz und probt Spagat

Mehr zum Thema

Parolen im Zusammenhang mit Gaza-Krieg an Kiosk geschmiert Unbekannte haben in Eppingen (Landkreis Heilbronn) Parolen an einen Kiosk geschmiert, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stehen. Die Schmierereien seien am Freitag entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gab auf Nachfrage an, es seien typische Parolen in Bezug auf beide Parteien, wie sie an mehreren Orten im Zuständigkeitsbereich in den vergangenen Wochen angebracht worden seien. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Umgang mit Angriff der Hamas: Beratung für Lehrkräfte an Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel bietet das Kultusministerium Lehrkräften eine Beratung zum Umgang mit dem Krieg im Unterricht an. Wir halten es für wichtig, dass die aktuellen Ereignisse in Israel in den Schulen besprochen und diskutiert werden, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Seit Montag können Lehrerinnen und Lehrer deswegen täglich an einer Online-Beratung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) teilnehmen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.