Festspiele MV bieten in Sommersaison 130 Konzerte

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten im Sommer 2024 ihrem angestammten Klassik-Publikum erneut ein reizvolles Programm, wollen zugleich aber auch neue Besuchergruppen anlocken. So wird mit dem Signum saxophone quartet ein Ensemble der besonderen Art die kommende Spielzeit maßgeblich prägen. Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck präsentierte die vier jungen Saxofonspieler am Mittwoch in Schwerin bei der Vorstellung des Programms für die kommende Spielzeit als Preisträger in Residence. 23 der insgesamt 130 Konzerte werden von dem Quartett gestaltet.

Die Hauptsaison der Festspiele MV, die zu den größten deutschen Klassik-Festivals gerechnet werden, beginnt traditionell Mitte Juni und dauert drei Monate. Das Eröffnungskonzert bestreiten am 14. Juni in Wismar die Hamburger NDR Elbphilharmonie und der Klarinettist Martin Fröst.