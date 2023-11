Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Hamburg-Billstedt während eines Streits auf offener Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am Montag festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die Schwägerin des 52-Jährigen die beiden Streitenden trennen. Der 27-Jährige schlug der Frau dann mutmaßlich mit einem Gegenstand an den Kopf und verletzte sie dadurch leicht. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog er ein Messer und fügte dem 52-Jährigen unter anderem eine lebensgefährliche Schnittverletzung am Oberkörper zu.

Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung diverser anwesender Menschen. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.