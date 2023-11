Festnahme nach mutmaßlichem Drogendeal in Frankfurt

Mehr zum Thema

Mann bei Raub in Frankfurt schwer verletzt Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Frankfurt beraubt und schwer verletzt worden. Seiner Aussage zufolge hätten ihm zunächst mehrere Personen in einer Diskothek unvermittelt Glasflaschen auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Er floh demnach aus dem Club, wurde aber von einer größeren Personengruppe verfolgt und in einer Einfahrt mit Schlägen und Tritten attackiert. Auch Reizstoff sei ihm ins Gesicht gesprüht worden. Die unbekannten Täter hätten ihm mehrere Hundert Euro Bargeld und sein Mobiltelefon geraubt. Der 24-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.