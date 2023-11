Festnahme nach gewaltsamem Tod von 21-Jährigem

Mehr zum Thema

Diebe brechen Forstfahrzeug auf: Über 10.000 Euro Schaden Unbekannte haben einen Transporter der Landesforstanstalt in Rühn (Landkreis Rostock) aufgebrochen und Kettensägen, Kletter-Utensilien und andere Arbeitsgeräte entwendet. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 10.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat habe sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ereignet.