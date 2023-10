Festnahme nach Farbanschlag auf Technischen Hochschule

Mehr zum Thema

SailGP: Vettels Segelteam zahlt Lehrgeld vor Cádiz Die Deutschen kommen in ihrer Premierensaison als jüngstes Team der Profi-Liga SailGP nur schwer in Tritt. Miteigentümer Sebastian Vettel ist nach Platz neun in Spanien aber dennoch zufrieden.

Mit Trick an Nacktbilder von Kindern gelangt? - vor Gericht Die Kinder dachten, sie hätten im Internet Kontakt zu einem Mädchen - in Wahrheit steckte laut Anklage hinter dem Profil „Zoey“ ein 23 Jahre alter Mann. Mit diesem Trick soll er an viele Nacktbilder gekommen sein. Nun beginnt in Hamburg ein Prozess gegen ihn.