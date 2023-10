Festliche Gala zur Verleihung des Film- und Kinopreises

Nach einer mehrjährigen Corona-Pause wird der Hessische Film- und Kinopreis wieder bei einer festlichen Gala in der Alten Oper in Frankfurt verliehen. Auf dem roten Teppich werden an diesem Freitagabend (ab 20.00 Uhr) neben den Nominierten auch zahlreiche geladene Gäste und Prominente erwartet.

Mit dem Filmpreis werden herausragende Filmschaffende, aber auch Newcomer geehrt. Ehrenpreisträgerin ist in diesem Jahr Alexandra Maria Lara, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) schon mitgeteilt hatte. Die Schauspielerin ist seit 2020 Präsidentin der Deutschen Filmakademie, sie spielte unter anderem in den Filmen Der Untergang und Der Fall Collini mit.

Der Newcomerpreis geht an den deutsch-iranischen Filmemacher und Produzenten Behrooz Karamizade, wie ebenfalls bereits bekanntgegeben wurde. Die Auszeichnung soll ihn dabei unterstützen, Fuß zu fassen und sichtbar zu werden. Seine Produktion Leere Netze ist außerdem in der Kategorie Spielfilm nominiert.

Bei der Preisverleihung werden auch Werke in den Kategorien Dokumentarfilm, Kurzfilm, Drehbuch und Hochschulabschlussfilm ausgezeichnet. Wer die jeweiligen Preisträger sind, wird erst am Freitagabend bekanntgegeben. Die Siegerfilme werden am Samstag und Sonntag in ausgewählten Kinos in Frankfurt, Bad Nauheim, Witzenhausen und Darmstadt zu sehen sein.