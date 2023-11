Festival für Improvisationstheater in Halle zum 20. Mal

Mehr zum Thema

Schnee, Wolken und Minusgrade in Sachsen-Anhalt Wolken, Schneefall und Frost erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Dabei kann es besonders in der Nacht wieder glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Tag bewölkt und frostig, zeitweise fällt Schnee. Gegen Mittag lässt der Schneefall nach - bei Höchsttemperaturen zwischen minus ein und ein Grad, im Harz zwischen minus drei bis minus ein Grad. Nachts lockert es teils etwas auf, gelegentlich treten Schneeschauer auf. Dadurch kommt es zu Glätte. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus fünf und minus zwei Grad.

Spezialeinheit mit Hunderten Einsätzen seit 1993 Die Spezialeinheit des Justizvollzugs in Sachsen-Anhalt hat in den 30 Jahren ihres Bestehens mehrere Hundert Einsätze absolviert. Dazu gehören der Transport gefährlicher Straftäter sowie Sicherheitskontrollen und Durchsuchungen in Gefängnissen, wie das Justizministerium am Dienstag zum Jubiläum mitteilte. Dem Besonderen Sicherheits- und Revisionsdienst des Justizvollzugs Sachsen-Anhalt (BSRD) gehörten rund 40 uniformierte Beamtinnen und Beamte an, die speziell ausgebildet und ausgestattet sind.