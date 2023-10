Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Elbphilharmonie

Mehr zum Thema

Erhalt der Lübecker Altstadtkirchen: Neue Stiftung geplant Eine neue Stiftung soll die fünf Altstadtkirchen in Lübeck als Silhouette der Hansestadt dauerhaft erhalten helfen. Wie der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg am Dienstag mitteilte, will die Possehl-Stiftung diese Initiative unter dem Titel 7 Türme 7 Jahre 7 Millionen Euro langfristig fördern. Die Nordkirche und der Kirchenkreis hofften jetzt, auch die Stadt Lübeck und das Land Schleswig-Holstein als Unterstützer zu gewinnen.

Mojib Latif: Städten kommt bei Klima besondere Bedeutung zu Klimaforscher Mojib Latif hat am Tag der Deutschen Einheit im Hamburger Michel ein Signal des Aufbruchs für den Klimaschutz in den Städten gefordert. Den Städten komme hier eine besondere Verantwortung zu, sagte Latif am Dienstag. Das gelte auch für Hamburg. An der Feier im Michel nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).