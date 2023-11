Fertigstellung der Kölner Bühnen verzögert sich weiter

Mehr zum Thema

Noch kein Schick-Comeback für Leverkusen in Bremen Noch ohne Mittelstürmer Patrik Schick tritt Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bei Werder Bremen an. Schick, der zuletzt mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte, habe zwar sehr gut trainiert, sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag. Wir lassen uns aber noch ein bisschen Zeit. In der Europa League am kommenden Donnerstag bei BK Häcken aus Schweden soll der 27 Jahre alte Tscheche wieder dabei sein.