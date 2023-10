Ferrari überschlägt sich: Zwei junge Menschen verletzt

Mehr zum Thema

Letsch setzt auf Bochumer Kompaktheit beim Spiel in Freiburg Bochums Trainer Thomas Letsch will in der Fußball-Bundesliga im schwierigen Spiel beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) an das jüngste Erfolgserlebnis anknüpfen. Eine gewisse Kompaktheit ist nötig, aber wir werden die Herangehensweise in Nuancen verändern, sagte der 55 Jahre alte Chefcoach des VfL Bochum am Donnerstag. Der Revierclub hat in dieser Saison noch keines seiner acht Pflichtspiele gewonnen, konnte zuletzt aber ein 0:0 beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig holen und blieb erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor.