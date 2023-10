Am Sonntag lacht sie vor und mit Millionen TV-Zuschauern im ZDF-Fernsehgarten. Doch die Sendung ist aufgezeichnet. Andrea Kiewel sitzt in einer Wohnung in Israel, als die Hamas das Land am Samstag überfällt. In der Zeitung Jüdische Allgemeine schildert sie den Horror.

