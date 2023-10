Fernseher am Prime Day: Letzte Chance auf gute Deals?

Amazon stellt mittlerweile auch eigene Fernseher her. An den Schnäppchentagen ist der Fernseher aus der Fire-TV-4-Serie* mit 50 Zoll um 37 Prozent reduziert. Das Gerät integriert die Funktionen des bekannten Amazon Fire TV Sticks – die Bedienung und Fernbedienung bleiben also gleich.

: WLAN, Ethernet Besonderheiten: Amazon Fire TV, Alexa-Sprachsteuerung

Unsere Preiseinschätzung: Bei dem Deal zum Amazon-Smart-TV Fire TV-4-Serie mit 50 Zoll handelt es sich um ein starkes Angebot. Anstelle von knapp 599 Euro (UVP) beträgt der Preis nun 379,99 Euro – eine Ermäßigung von ganzen 37 Prozent. Bei dem Fernseher handelt es sich generell um ein recht günstiges Modell, selbst ohne Prime-Day-Deals.