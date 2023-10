Fernsehen im Seniorenheim: Urheberrechtsstreit vor BGH

Mehr zum Thema

50 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad sind im Kreis Trier-Saarburg drei Menschen verletzt worden, davon ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer. Die beiden Insassen des Autos seien am Mittwoch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ursache des Unfalles, zu dem es im Einmündungsbereich der B418 und L42 in Ralingen gekommen sei, sei unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalles in Auftrag.

CSV und Liberale starten Koalitionsverhandlungen Nach der Parlamentswahl in Luxemburg nehmen die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) und die Demokratische Partei (DP) Gespräche zur Bildung einer Koalition auf. Die erste Sitzung der Koalitionsverhandlungen werde am Mittwoch (10.30 Uhr) in Schloss Senningen stattfinden, teilte der Presse- und Informationsdienst der Luxemburger Regierung am Dienstag mit. Am Abend zuvor hatten die Nationalvorstände beider Parteien einstimmig beschlossen, in Koalitionsgespräche gehen zu wollen.