Ferienende: Viele Fluggäste an den Airports erwartet

14. Oktober 2023 um 08:51 Uhr

Zum Ende der Herbstferien steht für viele Familien an diesem Wochenende die Rückreise an. Deshalb rechnen die großen Flughäfen und die Bahn mit einem verkehrsstarken Wochenende. Auf den Autobahnen in NRW erwartet der ADAC kein deutlich erhöhtes Staupotenzial.