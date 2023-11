Feiernde im Karneval „das Gegenbild zum Terroristen“

Mehr zum Thema

Mit Auto in Fluss gestürzt: Feuerwehr befreit Fahrerin Eine Frau ist mit ihrem Auto in Hagen von der Straße abgekommen und mehrere Meter tief in einen Fluss gestürzt. Rettungskräfte hätten die Fahrerin nach dem Unfall am Samstagmorgen aus ihrem Wagen befreit, erklärte die Feuerwehr. Sie sei vor Ort versorgt worden und in ein Krankenhaus gekommen.

Geldautomat gesprengt: Anwohner müssen Gebäude verlassen Mehrere Täter haben in einer Bankfiliale in Münster einen Geldautomaten gesprengt und hohen Schaden angerichtet. Zeugen hätten die Tat am frühen Samstagmorgen durch laute Detonationen bemerkt und die Polizei alarmiert, teilten die Einsatzkräfte mit. Demnach machten sich drei Personen an dem Geldautomaten zu schaffen und flüchteten anschließend in einem dunklen Auto.