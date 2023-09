Feier am Hindu-Tempel in der Hasenheide

Mehr zum Thema

Neuer Fahrplan erhöht Fernverkehrsangebot in der Region Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn bringt für Fahrgäste in Berlin und Brandenburg vor allem im Fernverkehr ab Dezember mehr Angebot. So fährt zwischen der Bundeshauptstadt und Magdeburg über Potsdam und Brandenburg künftig ein dritter Intercity pro Tag hin und zurück, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Berlin bekommt darüber hinaus eine zweite umsteigefreie ICE-Verbindung von und nach Wien unter anderem über Nürnberg.

Grünen-Fraktion fordert von Tesla besseren Arbeitsschutz Die Grünen-Landtagsfraktion fordert von US-Elektroautobauer Tesla Schritte zur Senkung der Zahl von Arbeitsunfällen. Meine Erwartung an das Unternehmen ist, dass es natürlich auch alles dafür tut, erstens um den Sachverhalt aufzuklären und zweitens uns auch darlegt, welche Maßnahmen sie jetzt ergreifen, sagte der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke am Freitag in Potsdam. Jedes Unternehmen ist in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass es so wenige Arbeitsunfälle wie möglich gibt.