Fehlstart perfekt: Weißenfels verliert in Bonn klar

Sachsen-Anhalt unterstützt Projekt mehrerer Schlösser Fünf Burgen und Schlösser im Süden Sachsen-Anhalts wollen mit Blick auf ihre Sammlungen enger zusammenarbeiten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreichte dem Verbund dazu am Montag einen entsprechenden Zuwendungsbescheid in Höhe von 118.860 Euro, wie die Staatskanzlei mitteilte. Das Vorhaben wird die touristische Aufmerksamkeit für die Schlösserlandschaft im Süden Sachsen-Anhalts erhöhen, hieß es. Aufgrund der verstärkten Vernetzung und des Austauschs der Museen untereinander ist auch eine Besuchersteigerung in den einzelnen Einrichtungen zu erwarten.

CDU-Landeschef: Faeser ohne Rückhalt in der Bevölkerung Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender Sven Schulze sieht SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser nach der verlorenen Landtagswahl in Hessen ohne ausreichenden Rückhalt als Bundesinnenministerin. Das Ergebnis der Hessenwahl und ganz besonders auch in ihrem Wahlkreis zeigt, dass Nancy Faeser diese so wichtige Unterstützung der Bevölkerung verloren hat, sagte Schulze der Magdeburger Volksstimme online am Montag.

