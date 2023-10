Fehler beim Abbiegen: Sechs Schwerverletzte

Mehr zum Thema

Graffiti mit Nahost-Bezug: Staatsschutz ermittelt Der Staatsschutz MV ermittelt im Zusammenhang mit einem großflächigen Graffiti-Schriftzug mit Nahost-Bezug an einem Mehrfamilienhaus in Rostock. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sprühten Unbekannte den Spruch Free Gaza from Hamas (übersetzt: Befreit Gaza von der Hamas) mit Farbe an die Wand des Hauses, das nicht weit von der Jüdischen Gemeinde im Stadtteil Reutershagen steht. Polizisten hatten das etwa fünf Meter lange Graffiti am Montagabend entdeckt.

Spätverkaufsladen in Wismar überfallen und ausgeraubt Die Polizei in Wismar fahndet nach Räubern, die am Montagabend einen Spätverkaufsladen in der Innenstadt Wismars überfallen haben sollen. Einer der Täter bedrohte die Angestellten kurz vor der Schließung mit einem pistolenartigen Gegenstand und erbeutete eine vierstellige Summe Bargeld, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.