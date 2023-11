FDP und CDU bereiten sich auf Europa- und Kommunalwahlen vor

Mit der CDU und der FDP nehmen zwei weitere Parteien in Mecklenburg-Vorpommern Kurs auf das Wahljahr 2024. Anfang Juni finden im Nordosten neben der Europa- auch Kommunalwahlen statt. Zum Auftakt ihres Landesparteitages am Samstag (09.30 Uhr) in Güstrow will die FDP ihre Kandidaten für die Bundesliste zur Europawahl nominieren. Anders als bei der CDU, die ihre Landesliste bereits am Freitagabend aufstellen wollte, gehen die FDP und die anderen Parteien mit Bundeslisten in die Europawahl. Nach Angaben der FDP-Landesspitze gibt es mehrere Bewerber.

Die CDU setzt am Samstag (10.00 Uhr) in Rostock ihre zweitägige Zusammenkunft fort. Zur Debatte steht das Programm für die Kommunalwahl, bei der die CDU ihre Rolle als landesweit stärkste Kraft in den kommunalen Parlamenten verteidigen will. Als Gastredner wird CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet. Bereits vor seinem Besuch in Rostock hatte er heftige Kritik an der SPD-geführten Landesregierung geübt. Mecklenburg-Vorpommern erlebt unter Manuela Schwesig und ihrem rot-roten Bündnis den Absturz. Rot-Rot ist mittlerweile ein Standortnachteil für Mecklenburg-Vorpommern, sagte Linnemann der Schweriner Volkszeitung (Freitag).