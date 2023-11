FDP-Spitzenkandidat für Europawahl nominiert

Mehr zum Thema

20-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum und stirbt Ein 20 Jahre alter Mann ist in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort gestorben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in der Nacht zu Sonntag von der Straße abgekommen, weil er für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache werde aber noch ermittelt. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte den Angaben zufolge bereits nicht mehr ansprechbar. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Holzmindener Klinikbetrieb soll weitergehen Patientinnen und Patienten können sich weiterhin im evangelischen Agaplesion-Krankenhaus in Holzminden behandeln lassen. Der Landkreis und die Stadt Holzminden werden nach eigenen Angaben zwölf Millionen Euro in die insolvente Klinik investieren. Die Behörden kündigten an, eine eigene Gesellschaft gründen und das Gebäude des Krankenhauses kaufen zu wollen.