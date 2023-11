FDP-Opposition fordert klares Bekenntnis zur Schuldenbremse

Die FDP-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat von der schwarz-grünen Landesregierung ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse gefordert. Die Schuldenbremse ist die beste Inflationsbremse und daher gut für unser Land, sagte FDP-Finanzexperte Ralf Witzel am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Es gehe um Vertrauen in den Standort und vor allem um die junge Generation, der wir nicht immer höhere Schuldenberge hinterlassen dürfen.

Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) müsse klar sagen, dass die Landesregierung 2024 die Schuldenbremse einhalten und weder aufweichen noch aussetzen werde. Jetzt kommt der Lackmustest Ihrer Glaubwürdigkeit, sagte Witzel.

Optendrenk versprach in der Debatte eine verfassungskonforme Haushaltspolitik. Daher ende zum 31. Dezember diesen Jahres das kreditfinanzierte Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs.

Der NRW-Etatentwurf für 2024 sieht eine Rückkehr zur Schuldenbremse vor. Zuvor war das Verbot der Nettoneuverschuldung mehrmals wegen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ausgesetzt worden.

Die oppositionelle SPD warf der Landesregierung vor, sich hinter der Schuldenbremse zu verstecken. Dabei könnte die Landesregierung 2024 innerhalb der Schuldenbremse eine konjunkturelle Verschuldungsmöglichkeit von mindestens 800 Millionen Euro nutzen, sagte der SPD-Finanzpolitiker Alexander Baer. Dies hatte auch das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in einer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf empfohlen.