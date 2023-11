FDP nominiert Schweriner Unternehmer Bressel für Europawahl

Nach einer turbulenten Wahl geht die FDP Mecklenburg-Vorpommerns mit Paul Bressel an der Spitze in den Europawahlkampf. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Güstrow nominierten die 86 anwesenden Delegierten den 38-jährigen Unternehmer aus Schwerin per Losentscheid für die Kandidatenliste der Bundespartei. Diese soll Ende Januar aufgestellt werden. Nur vordere Plätze auf der Bundesliste bieten Aussicht auf den Einzug ins Europaparlament. Die Wahl findet gemeinsam mit der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 statt.

Der Landesvorstand hatte den Güstrower Juristen Sascha Zimmermann als Spitzenkandidaten vorgeschlagen, der jedoch seine Kandidatur kurzfristig aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte. Neben Bressel stellte sich dann auch der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Niklas Wagner aus Greifswald, zur Wahl. Da in zwei Wahlgängen keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhielt, wurde nach Angaben von FDP-Generalsekretär David Wulff die Wahl per Los entschieden.