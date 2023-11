FDP lobt Koalition und hofft auf mehr Risikokapital

Zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die FDP-Fraktion ein positives Fazit zur Arbeit der schwarz-rot-gelben Koalition gezogen. Die Zusammenarbeit sei vertrauensvoll, es stünden nicht Ideologien, sondern Sachargumente im Vordergrund, sagte der Fraktionschef der Liberalen, Andreas Silbersack, am Mittwoch in Magdeburg. Dies sei einer der Gründe für den Erfolg der Koalition.

Die FDP hatte nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition bei der Landtagswahl im Juni 2021 den Sprung zurück in den Landtag geschafft. Drei Monate später nahm ein schwarz-rot-gelbes Bündnis die Arbeit auf. Die Liberalen lösten die Grünen in der Landesregierung ab.

Silbersack verwies auf erreichte Verbesserungen beim Mobilfunkausbau, der Digitalisierung von Schulen, Hochschulen und Verwaltung sowie bei der Ansiedlung von Unternehmen. Man müsse nun die Chance nutzen, dass in diesem Zuge nun auch mehr privates Risikokapital in Sachsen-Anhalt eingesetzt werde, sagte Silbersack. Das Land solle erstklassige Bedingungen für Start-ups bieten.

Mit Blick auf die geringer werdenden finanziellen Spielräume in den nächsten Jahren sprach sich Silbersack dafür aus, an der Schuldenbremse festzuhalten. Dass die Personalkosten im Landeshaushalt inzwischen ein Drittel der Ausgaben ausmachten, sei zu viel. Nötig seien mehr Digitalisierung und Entbürokratisierung, um Prozesse zu verschlanken, so Silbersack.