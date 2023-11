FDP-Landtagsfraktion wählt Knell und Naas zur Doppelspitze

Mehr zum Thema

Elfjähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Kassel-Bettenhausen ist ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden. Zeugen zufolge sei der Junge am Morgen auf seinem Schulweg mit dem Fahrrad zwischen zwei stehenden Autos im Stau auf die Straße gefahren, teilte am Dienstag das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin habe den Zusammenstoß nicht verhindern können und den Jungen mit ihrem Fahrzeug erfasst, hieß es. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist nicht in Lebensgefahr. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht.