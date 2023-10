FDP kritisiert hohe Anwaltskosten in Sachen Expo-Debakel

Mehr zum Thema

Wohlgemuth lobt für Nationalelf nominierten Führich Für Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart ist die erstmalige Nominierung von Chris Führich für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine Bestätigung der positiven Entwicklung des Offensivspielers. Er hat in den vergangenen Monaten noch mal einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht und seine Leistungen auf einem hohen Niveau stabilisiert, sagte Wohlgemuth den vereinseigenen Medien über den 25-Jährigen.

Leistungen für Geflüchtete: Lorek für einheitliche Regeln Flüchtlinge bekommen in Deutschland mehr Geld und Leistungen als anderswo. Darauf konzentriert sich gerade die Migrationsdebatte. Baden-Württemberg will da aber nicht alleine vorangehen.