FDP-Generalsekretär: Analysieren Ergebnisse in Koalition

Ex-Regierungschef Bouffier: „Großartiges Ergebnis für CDU“ Der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit großer Freude auf den Wahlsieg seines Nachfolgers Boris Rhein (beide CDU) reagiert. Dieser Erfolg bedeute ihm sehr viel, sagte Bouffier am Sonntagabend in Wiesbaden. Er erinnerte daran, dass er sein Amt mitten in der Wahlperiode aufgegeben und Boris Rhein als Nachfolger vorgeschlagen habe - in der Hoffnung, dass das dann auch erfolgreich wird. Und am heutigen Tag ist der Erfolg eingetreten. Also das war alles richtig. Er sei rundum glücklich, sagte Bouffier. Das ist ein großartiges Ergebnis und verpflichtet auch für die Zukunft.

Hochrechnungen: CDU in Hessen mit etwa 35 Prozent weit vorn Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen am Sonntag klar gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF (gegen 18.30 Uhr) liegt sie bei 34,7 bis 35,4 Prozent. Die Grünen kommen auf 15,4 bis 15,5 Prozent, die SPD auf 15,2 bis 15,9 Prozent. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 16,3 bis 16,8 Prozent. Die FDP kratzte am Abend mit 5,0 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und musste im Verlauf der Auszählung um den Einzug in den Landtag bangen. Linke und Freie Wähler kommen auf jeweils 3,5 Prozent.