FDP-Fraktion beantragt Enquete-Kommission zum Ostseeschutz

Toter aus Alt-Mölln: Vom Täter fehlt noch immer jede Spur Vor fast einem Jahr wurde in Alt-Mölln ein Toter gefunden. Der Verdacht gegen zwei Männer aus seinem Umfeld zerschlug sich. Seiter suchen die Ermittler nach dem Mörder des Mannes - und nach einem Motiv für die Tat.