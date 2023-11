FDP beschließt Programm für Kommunalwahl

Die rheinland-pfälzische FDP beschließt am Samstag in Morbach bei einem außerordentlichen Parteitag ihr Programm für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Die 200 Delegierten werden einen 42 Seiten starken Programmentwurf beraten. Darin heißt es unter anderem, die Kommunen stünden vor großen Aufgaben: Damit sie diese bewältigen können, wollen wir sie schlank und stark aufstellen. Der Parteitag beginnt mit einer Rede des Landesvorsitzenden und Bundesverkehrsministers, Volker Wissing.

In dem Programmentwurf heißt es weiter, die mehr als 150 Mitfahrerparkplätze in Rheinland-Pfalz seien ideale Umstiegsplätze und sollten zu Mobilitätshubs weiterentwickelt werden. Sie sollten mit Beleuchtung, Ladesäulen und sicheren Fahrradplätzen ausgestattet werde. Die Bahnhöfe der Zukunft brauchen keine Schienen, heißt es.

In Sachen Migration seien viele Helfer in den Kommunen am Limit: Wir fordern dauerhafte Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung sowie verlässliche Unterstützung von Bund und Land bei der Integration in den Kommunen. Dem Parteitag geht eine Landesvertreterversammlung voraus, bei der Kandidatenvorschläge für die Europawahl im kommenden Jahr beraten werden.