FC St. Pauli vor Mitgliederversammlung

Mehr zum Thema

Alstertanne auf der Binnenalster strahlt wieder Pünktlich zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte erstrahlt auch die Alstertanne auf der Binnenalster. Zusammen mit Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer wird Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Donnerstag (17.00 Uhr) die Lichter an der 15 Meter hohen Nordmanntanne einschalten. Die Tanne stammt in diesem Jahr aus einer Baumschule in Horst in Schleswig-Holstein und wurde bereits am Sonntag in die Hamburger Innenstadt transportiert und mit Hilfe eines Krans auf einem Ponton verankert. Anschließend wurde die Tanne mit 900 Energiesparlampen geschmückt. Bis zum 8. Januar soll sie nun von 12 Uhr bis 24 Uhr für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Gewalt am Bahnhof: Mann beißt Polizist In Neumünster hat ein scheinbar hilfloser 22-jähriger Mann Bundespolizisten am Bahnhof angegriffen, die ihm helfen wollte. Passanten hatten die Beamten am Donnerstagabend auf eine blutende, torkelnde Person am Zentralen Omnibusbahnhof hingewiesen, wie die Bundespolizei Flensburg am Freitag mitteilte. Der Mann soll zuvor gegen einen Betonpoller gefallen sein und sich dabei verletzt haben. Als die Polizisten den Mann ansprachen, reagierte er nach Angaben des Sprechers überraschend aggressiv, schubste eine Beamtin und biss einen Polizisten.