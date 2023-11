FC St. Pauli verliert Testspiel gegen Braunschweig

Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den Ligarivalen Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:0) verloren. Nach dem Führungstor der Hamburger durch Marcel Hartel in der 36. Minute traf der lange verletzte Stürmer Luc Ihorst am Freitag in der zweiten Halbzeit noch zweimal für die Niedersachsen (69./86.). Die Eintracht steht in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nur auf dem vorletzten Platz. Das Ligaspiel der beiden Clubs endete im September 1:1.