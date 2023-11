FC St. Pauli: Hanna Obersteller ist neue Vizepräsidentin

Die Finanzexpertin Hanna Obersteller ist Vizepräsidentin des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Sie wird mit großer Mehrheit der Mitglieder gewählt. Oberstellers Expertise wird dringend benötigt.

Der FC St. Pauli hat eine neue Vizepräsidentin. Auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Donnerstagabend im Hamburger Congress Centrum wurde Hanna Obersteller mit 97,4 Prozent der Stimmen der 645 anwesenden Mitgliedern in das Amt gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Carsten Höltkemeyer an. Er hatte im Juni aus beruflichen Gründen seinen Posten abgegeben.

Die 1982 geborene Obersteller gilt als ausgewiesene Finanzexpertin. Die ehemalige Handballerin ist im Präsidium für den Bereich Finanzen und Organisation zuständig. Sie freue sich, wenn ich den Verein in seiner einzigartigen Kombination aus Profifußball und gesellschaftlichem Engagement mit meiner Erfahrung als Finanzvorständin im internationalen Konzernumfeld unterstützen kann, sagte Obersteller.

Finanz-Expertise ist im Präsidium nach der Bilanz des Geschäftsjahres 2022/23 gefragt. Zwar stieg der Umsatz auf die Rekordmarke von 62 Millionen Euro. Der Club verbuchte aber einen Verlust von 4,9 Millionen Euro. Obersteller wird in ihrer Funktion eng mit dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer Wilken Engelbracht zusammenarbeiten.