Diaz hat sich selbst noch nicht zum Entführungsdrama um seine Eltern geäußert, doch der Schock beim Flügelspieler sitzt vermutlich tief. Die vom deutschen Trainer Jürgen Klopp trainierten Reds spielen an diesem Sonntagnachmittag in der Premier League gegen Nottingham Forest. Dann ohne Diaz (drei Tore in elf Pflichtspielen) – er ist wahrscheinlich in Gedanken ganz woanders.

Der Verein äußerte sich am Sonntag: „Wir hoffen inständig, dass die Angelegenheit sicher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöst wird. In der Zwischenzeit wird das Wohlergehen des Spielers weiterhin unsere oberste Priorität sein.“ Klopp sagte laut Kicker nach „einer ziemlich harten Nacht“: „Wir mussten wegen der privaten Situation von Luis Diaz einen späten Wechsel vornehmen. Es ist eine besorgniserregende Situation für uns alle.“ Und weiter: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine neue Erfahrung, die ich nie gebraucht habe.“ (nlu/sid/dpa)