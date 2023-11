FC Hansa verlängert mit Torwarttrainer Orlishausen bis 2027

Mehr zum Thema

Mutmaßliche Autodiebesbande vor Gericht: Prozess ausgesetzt Ein Prozess gegen fünf mutmaßliche Autodiebe am Landgericht Schwerin ist am Mittwoch kurz nach Beginn ausgesetzt worden. Die Verteidiger bemängelten, dass die Ladungen zur Hauptverhandlung bei ihnen nicht rechtzeitig eingegangen seien. Zwischen der Ladung und dem Prozessbeginn muss mindestens eine Woche liegen. Da die Frist nicht eingehalten wurde, setzte die Strafkammer das Verfahren aus. Das Verfahren muss an einem bislang nicht bekannten Termin neu beginnen.