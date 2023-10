FC Erzgebirge Aue spielt unentschieden gegen Viktoria Köln

Mehr zum Thema

Zugausfälle zwischen Halle und Kassel Wegen nicht besetzter Stellwerke fallen an diesem Wochenende Züge auf der Strecke Halle-Kassel aus. In den Abend- und Nachtstunden von 18.00 bis 06.00 Uhr zum Samstag sowie von Samstag auf Sonntag verkehrten zwischen Halle und Wolkramshausen im Landkreis Nordhausen in Thüringen keine Züge, wie Abellio am Freitag mitteilte. Zwischen Halle Hauptbahnhof und Sangerhausen sowie nach Wolkramshausen über Nordhausen würden Busse als Ersatzverkehr eingerichtet. Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung, dass die Stellwerke nicht besetzt werden, können allerdings nur wenige Verbindungen an den genannten Abenden angeboten werden, hieß es.