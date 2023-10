FC Erzgebirge Aue gewinnt gegen 1. FC Saarbrücken

Mehr zum Thema

Wasserhaushalt: Grüne stellen Positionspapier vor Der Braunkohlebergbau sorgt seit vielen Jahren für eine Störung des Wasserhaushaltes im Einzugsgebiet der Spree. Die Fraktionen der Bündnisgrünen in Berlin, Brandenburg und Sachsen haben aus ihrer Sicht notwendige Maßnahmen in einem Positionspapier zusammengefasst.