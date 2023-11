FC Bayern strebt Einzug ins Champions-League-Achtelfinale an

Der FC Bayern will gegen Galatasaray Istanbul den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel der Champions League bejubeln und damit vorzeitig die Achtelfinal-Teilnahme klarmachen.

Der FC Bayern München strebt am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale an. Der deutsche Meister führt die Gruppe A nach drei Siegen als Tabellenführer deutlich mit fünf Punkten Vorsprung vor Gegner Galatasaray Istanbul an. Vor zwei Wochen hatte das Team von Trainer Thomas Tuchel den türkischen Rekordmeister in Istanbul mit 3:1 besiegt.

Tuchel erwartet in der ausverkauften Münchner Arena ein hartes Stück Arbeit. Und er ist gespannt auf die Atmosphäre im ausverkauften Stadion. Der Bayern-Coach erwartet große Unterstützung der Gäste von vielen in Deutschland lebenden Galatasaray-Anhängern. Ich weiß nicht, ob das ein normales Heimspiel wird für uns, sagte Tuchel.

Kapitän Manuel Neuer wird erstmals nach seinem Beinbruch im Dezember 2022 wieder bei einem Champions-League-Spiel im Bayern-Tor stehen. Tuchel kündigte zudem mindestens eine Veränderung in der Münchner Startelf im Vergleich zum grandiosen 4:0 im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund an. Der in der Liga gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich werde auflaufen. Tuchel nannte Kimmich einen Fixpunkt im Bayern-Team.