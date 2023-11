FC Bayern mit klarem Rekordumsatz: Gewinn steigt ebenfalls

Mehr zum Thema

Vier Verdächtige nach Dating-Raubüberfällen festgenommen Nach Überfällen bei vorgetäuschten Dates hat die Polizei vier Verdächtige im Alter von 16 bis 19 Jahren festgenommen. Insgesamt geht es um vier Überfälle im Oktober. Zumindest bei einem Teil davon sollen sie sich auf einer Dating-Plattform als Frauen ausgegeben und ihre Opfer so zum Tatort gelockt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Betroffen waren Männer im Alter von 50, 47, 43 und 56 Jahren. Die Verdächtigen sollen sie mit Pfefferspray angegriffen und mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Dabei erlitten die Männer Verletzungen.