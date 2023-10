FC Bayern lädt Kinder in Zirkus ein: Alle Stars dabei

Mehr zum Thema

„Solidarität mit Israel“-Kundgebung in München Bei einer Kundgebung in München haben sich zahlreiche Menschen am Sonntag mit Israel solidarisch gezeigt. Auf dem Odeonsplatz versammelten sie sich mit großen Israel-Flaggen und kleinen Fähnchen. Das Motto der Veranstaltung lautete Solidarität mit Israel - Gegen Terror, Hass und Antisemitismus. Redner war Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne).

„Glücklicher Trainer“: Fiéls Team setzt Reifeprozess fort Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Hertha meistert der 1. FC Nürnberg auch die Auswärtsaufgabe in Kiel. Die Entwicklungskurve von Youngster Uzun und Co. zeigt steil nach oben.