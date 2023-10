FC Bayern in Istanbul: Es geht auch im Rekordserien

Mehr zum Thema

Unbekannter beißt Zugbegleiter in Oberbayern Ein junger Mann soll einen Zugbegleiter angegriffen und gebissen haben. Der zunächst Unbekannte hatte sich am Samstag womöglich ohne Fahrschein in der Toilette im Zug von München nach Landshut versteckt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Am Bahnhof in Langenbach (Landkreis Freising) wollte der Mann aussteigen, dabei stellte sich ihm jedoch ein 39-jähriger Zugbegleiter in den Weg. Daraufhin soll der Unbekannte den Bahnmitarbeiter aus dem Zug gestoßen haben, wodurch dieser in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug fiel.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Trafohaus-Brand Beim Brand eines Trafohauses an einer Biogasanlage in Oberbayern ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Hinweise auf Brandstiftung lagen den Ermittlern nach dem Feuer in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) in der Nacht auf Montag zunächst nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache blieb aber unklar, die Ermittlungen dauerten am Montag an.