FC Bayern bestreitet Testspiel beim FC Basel

Der FC Bayern München wird in der kurzen Winterpause ein Testspiel in der Schweiz gegen den FC Basel bestreiten. Nach dem Verzicht auf ein Trainingslager zum Start ins neue Jahr wird Trainer Thomas Tuchel mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister am Samstag, 6. Januar (15:30 Uhr), gegen den Schweizer Club im St. Jakob-Park antreten. Das teilten die Münchner am Freitag mit.

Nach dem Weihnachtsurlaub und einer kurzen Vorbereitung setzen die Bayern am Freitag, 12. Januar, mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim die Bundesligasaison fort. In den vergangenen Jahren hatten sich die Bayern-Profis zu Jahresbeginn stets mit einem Wintercamp in Katar auf die Fortsetzung der Spielzeit eingestimmt. Der Vertrag mit dem umstrittenen Sponsor Qatar Airways besteht aber inzwischen nicht mehr. In der laufenden EM-Saison verzichten die Münchner nun auf ein Trainingslager und bereiten sich größtenteils daheim in München sowie dem Abstecher in die Schweiz vor.