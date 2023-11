FC Augsburg will gegen Union Berlin „um jeden Ball kämpfen“

Es ist ein Novum. Erstmals sitzt eine Frau als Co-Trainerin bei einem Männer-Bundesligisten auf der Bank. Der FC Augsburg verfolgt bei Union Berlin nur ein Ziel.

Der FC Augsburg will seine Ungeschlagenserie unter Trainer Jess Thorup auch nach der Länderspielpause fortsetzen. Die Mannschaft des Dänen tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin an. Die Mannschaft aus der Hauptstadt ist wettbewerbsübergreifend seit 14 Spielen sieglos. Sie wird nach der Trennung von Urs Fischer interimsmäßig von U19-Trainer Marco Grote und der U19-Co-Trainerin Marie-Louise Eta betreut.

Die Augsburger haben unter Thorup acht Punkte aus vier Spielen geholt, bleiben allerdings dabei nie ohne Gegentor. Wir müssen von Anfang an bereit sein, um jeden Ball zu kämpfen. Hoffentlich ist es auch genug, um drei Punkte mitzunehmen. Das ist unser Ziel, formulierte Thorup.