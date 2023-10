Faszination Technik: Schiffshebewerk feiert 1. Geburtstag

Mit dem Schiff einen Höhenunterschied von 36 Metern überwinden? Das geht mit dem neuen Hebewerk in Niederfinow, das vor einem Jahr in Betrieb ging. Touristiker und Ingenieure äußern sich zufrieden über das einzigartige Bauwerk.

Das als Meisterwerk der Ingenieurbaukunst bezeichnete neue Schiffshebewerk in Niederfinow hat im ersten Jahr seines Bestehens mehr Besucher aus dem In- und Ausland angezogen. Das teilte die Tourismusgesellschaft anlässlich des ersten Geburtstages des Bauwerks am 4. Oktober mit. Vor einem Jahr weihte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die um die 400 Millionen Euro teure Anlage nach mehrjähriger Verzögerung ein. Mit dem Schiffshebewerk im Kreis Barnim überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.

Das neue Hebewerk hat zu einer signifikanten Steigerung der Besucherzahlen geführt und das Interesse hält immer noch an, teilte der Geschäftsführer der kommunalen Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow, Jan Mönikes, mit. Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher nutzten in den vergangenen zwölf Monaten die vielfältigen touristischen Angebote. Im Vergleich zu den Vorjahren sei dies ein Anstieg von rund einem Drittel der Besucherinnen und Besucher. Sie kämen inzwischen aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland - rund 20 Prozent davon aus Polen.

Das Wasserstraßen-Neubauamt teilte am Montag mit, es sei mit dem Betrieb des neuen Hebewerks zufrieden. Es gebe zwar noch einzelne Störungen, diese seien aber in der Regel noch am gleichen Tag behoben, sagte der Leiter der Behörde, Rolf Dietrich. Da auch das alte Hebewerk neben der neuen Anlage weiter Schiffe schleust, konnte ihm zufolge der Betrieb der Kanalstufe Niederfinow an allen Tagen des ersten Betriebsjahres gewährleistet werden.

Ende 2022 musste das neue Schiffshebewerk wegen eines Störfalls für mehrere Woche eine Zwangspause einlegen. Dann sorgte das 90 Jahre alte Hebewerk daneben für Schleusungen.

Nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamtes wurden von Oktober 2022 bis September 2023 insgesamt 8945 Wasserfahrzeuge geschleust - davon 5448 durch das neue und 3497 durch das alte Schiffshebewerk. Darunter waren etwa 2700 Güterschiffe, sonst nutzten Fahrgastschiffe und Sportboote die Hebewerke. Dietrich sagte der dpa, bislang habe der Verkehr bei Güterschiffen noch nicht stark angezogen. Er gehe aber davon aus, dass mit dem Seehafenausbau im polnischen Stettin der Containerverkehr auf der Oder-Havel-Wasserstraße zunehmen werde.

Im November wird das neue Schiffshebewerk noch einmal planmäßig für zwei Wochen (06. bis 17.11.) für Umbauarbeiten außer Betrieb genommen.