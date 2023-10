Fast zehn Kilo weniger: Daniela Katzenberger zeigt Abnehmerfolg im Bikini

In ihrem Post erklärt die 37-Jährige auch die Beweggründe für ihren Gewichtsverlust: „Mir war’s auch voll scheißegal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal, ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr. Und genau deswegen habe ich vor vier Monaten beschlossen, was daran zu ändern.“

Lese-Tipp: Daniela Katzenberger - sieben Kilo sind runter!

Die Kommentare unter ihrem Posting hat die Mama einer Tochter abgestellt. Ihren Erfolg möchte sie offensichtlich für sich genießen, ohne Meinungen von außen.